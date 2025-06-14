İsrail: Gece Tahran'da kırka yakın yere hava saldırısı düzenlendi

İsrail ordusu, gece boyunca İran’ın başkenti Tahran’da 40’a yakın yere hava saldırısı düzenlendi.

Tahran. Fotoğraf: AA

Ordu sözcüsü Effie Defrin, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 70’ten fazla savaş uçağının gece boyunca Tahran’a hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

“Tahran artık dokunulmaz değil” diyen Defrin, ‘İsrail uçak ve insansız hava araçlarının Tahran üzerinde serbestçe uçtuğunu’ söyledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran’a ait karadan karaya ve karadan havaya füze bataryalarını hedef aldıklarını böylece kendilerine ‘Tahran yolunun açıldığını’ iddia etmişti. Zamir, İran’a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Ne olmuştu?

İsrail dün sabah (13 Haziran) İran’a geniş çaplı hava harekatı başlattı. Başkent Tahran dahil birçok kent vuruldu. 20’si üst düzey komutan, altısı nükleer bilimci en az 78 kişi öldü.

Öldüğü resmen açıklananlar arasında İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve ülkenin en önemli askeri karargahı Hatam el Anbiya’nın komutanı Gülam Ali Reşid de var.

İsrail, saldırının hedefinde İran’ın nükleer programının bulunduğunu bildirdi.

İran da İsrail’e füze saldırısıyla karşılık verdi. İsrail devlet televizyonu KAN saldırılarda üç İsraillinin öldüğünü, 172’sininse yaralandığını duyurdu. Yaralılarının çoğunun durumu hafif.