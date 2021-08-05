Konya’daki katliamın zanlısı Mehmet Altun tutuklandı

Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerinden birini oluşturan ancak pandemi nedeniyle hala 2019 rakamlarının çok altında seyreden turizm sektörünü, Muğla ve Antalya gibi önemli destinasyonlarda devam eden yangınlar ve Britanya’nın Türkiye’yi kırmızı listede tutmaya devam etme kararıyla daha da zor günler bekliyor.