Konya’daki katliamın zanlısı Mehmet Altun tutuklandı

Konya’nın Meram ilçesinde, aynı aileden yedi kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının katil zanlısı Mehmet Altun tutuklandı.
30 Temmuz’da Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak’ta bir evde aynı evden yedi kişi öldürülmüştü. HDP olayın ‘ırkçı saldırı’ olduğunu belirtmişti. Aynı aileye 12 Mayıs’ta saldırı düzenlenmiş, valilik ‘husumetten kaynaklı’ olduğunu iddia etmişti.
Saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10’u önceki gün (3 Ağustos) tutuklanmıştı.
Bugün Konya Adliyesi’ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘tasarlayarak canavarca hisle yedi kişiyi öldürme’, ‘yakarak mala zarar verme’, ‘konut dokunulmazlığının ihlali’ ve ‘taşıma ruhsatsız silah bulundurma’ suçlamalarından tutuklandı.