Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli!” dedi.

Fotoğraf: CHP

Dağılan ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, Twitter’dan şunları yazdı: “Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!”

Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 22, 2023

‘İstikrar’ı vurgulamıştı

Cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın yüzde 50+1’i bulamaması nedeniyle ikinci tura kalınca ilk turda yüzde 5,17 oy alan Sinan Oğan’ın kimi destekleyeceği önem kazanmıştı.

Oğan, geçen cuma günü Erdoğan’la bir arayla gelmiş, dün akşam da kimi destekleyeceğine ilişkin kararında ‘Türkiye’nin birlik bütünlüğü ve istikrarı’na önem vereceğini duyurmuştu. Bu ifade Oğan’ın Erdoğan’ı destekleyeceğine yorulmuştu.

Gelinen noktada ilk turda Oğan’a oy veren yüzde 2 milyon 831 bin seçmenin ikinci turda kime oy verceği net değil. Zira, ilk turda Oğan’ı destekleyen ata ittifakı dağıldı. Dahası, ittifakın iki bileşeninden Adalat Partisi, ikinci turda millet ittifakının adayı Kemel Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini duyurdu. Diğer bileşen Zafer Partisi ise kararını yarın bildirecek. Parti lideri Ümit Özdağ geçen cuma günü Kılıçdaroğlu’yla ‘olumlu’ bir görüşme yapmıştı.

Ne olmuştu?

Oğan, daha ilk tur öncesinde hedeflerinin pazarlığa oturmak olduğunu vurgulayarak “Tabii ki biz bedavadan ortak olmayacağız” demiş, ilk turdana sonra da, “Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım” ifadesini kullanmıştı. Oğan son olarak da ata ittifakı bileşenlerinden Zafer Partisi’nin genel başkanı Ümit Özdağ için, “Kararımız aynı olmak zorunda değil” diye konuşmuştu.

Buna karşılık AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise Oğan’ın ‘çok havaya girmemesi gerektiğini’ söylemişti.

Erdoğan da önceki gün Oğan’ın taleplerini kabul etmeyeceğini söyleyerek “Bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim” dedi. Erdoğan daha sonra sürpriz bir görüşme kararıyla Oğan’ı Dolmabahçe’de ağırlamıştı.

Erdoğan’ın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Oğan’ı “Fırsatçı aciz” diye nitelemişti.