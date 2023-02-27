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Yaramazlara biraz batar!

Kerem Kınık’ın aklına geleni Vedat Milor düşünememiş

Gurme Vedat Milor, çadır ve gıda satışlarıyla gündeme gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın ‘Biz değil, bağlı şirketlerimiz sattı’ açıklamasına, “Şirket kurabilirmişim, böyleyece hem para kazanıp hem bağımsız eleştirmen rolü oynayabilirmişim” sözleriyle göndermede bulundu.

Vedat Milor (solda), Kerem Kınık

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde, deposundaki çadırları depremzedelere göndermek yerine Ahbap Derneği’ne satan Kızılay’ın, çadır dışında gıda malzemesi olarak konserve de sattığı ortaya çıkmıştı.


Eleştirilerin hedefindeki Kızılay’a bir kez daha tepkiler yükselirken, Kınık ‘Gıdayı kendilerinin değil, bağlı şirketlerin sattığını’ iddia etmişti.

Gurme Vedat Milor, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Kınık’ın açıklamalarına ‘ince’ göndermede bulundu:

“Bir restoran eleştirmeni olarak asla restoranlardan para almadım. Hesabımı ödedim. Halbuki Vedat Milor A.Ş. diye bir şirket kurabilirmişim. Böylece hem reklam parası kazanabilir hem de ‘o reklamı ben yapmadım, şirket yaptı’ deyip bağımsız bir eleştirmen rolü oynayabilirmişim!!”

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