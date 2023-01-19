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Yaramazlara biraz batar!

Kemal Kılıçdaroğlu: Dört ay sonra ilaç konusuna el atacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde ilaç sıkıntısını çözeceklerini söyledi.

Fotoğraf: AA

CHP lideri, Twitter’dan şunları yazdı: “Sürekli insanlara boş umutlar, palavra satıyorlar; oysa ülkede ilaç yok ilaç. Her şeyi çürüttüler. Dört ay sonra el atacağımız konulardan biri de ilaç. Devleti harap şekilde bize teslim edecekler ama toparlayacağız merak etmeyin.”


İlaç sıkıntısı

Geçtiğimiz yıl üç kez yapılan ilaç avro kuru artışı, eczane raflarını ilaçlarla doldurmaya yetmedi. Şubat, temmuz ve en son 13 Aralık’taki yüzde 36.77’lik artışla 10 lira 76 kuruş olan ilaç avro kuru, özellikle antibiyotikler, ateş düşürücüler, kalp damar hastalıkları, antidepresan, tüp bebek tedavilerinde kullanılan ilaçlardaki sıkıntıyı bitirmedi.

Serbest piyasada güncel avro kuru 20 lirayı aştı. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği ilaç avro kuru, döviz fiyatlarındaki kontrol edilemeyen artışa yetişemiyor. Önceki yıllarda yılda bir kez, şubatta ilaç avro kuru güncellenirdi. Güncelleme tarihi yaklaşınca, öncesinde kısa bir süre ilaçlarda sıkıntı çıkardı. Ancak ilaç avro kuruyla, reel kur arasındaki makas açıldıkça ilaç sıkıntısı tüm yıla yayılmaya başladı. Nitekim son kur ayarlamasının da ilaç yokluğu sıkıntısını çözmeye yetmeyeceği öngörülüyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç adımlık çözüm maddeleri sıralayarak ilaç tedariği sorununda üreticilerle anlaşmaya varıldığını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise 900’e yakın ilaçta eksikliği olduğunu, bunu süratle gidermeye başladıklarını söylemişti.

Temel sorun ilaç avro kurunun, reel kurdan uzak olması. Ancak dünyada pandemiyle birlikte ilaç hammaddelerinde yaşanan sorunların da üretimi etkilediği düşünülüyor. 

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