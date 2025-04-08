Kara pazartesi: En zenginler bir günde 271 milyar dolar kaybetti

Dünyanın en zengini 500 kişisi borsalar haftaya çöküşle başladığı için bir günde toplam 271 milyar dolar (10 trilyon 298 milyar lira) kaybetti.

Fotoğraf: Susana Gonzalez/Bloomberg

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu karşılıklı tarifelerin yarattığı küresel resesyon korkusu piyasalarda keskin kayıplara neden olmuştu.

ABD’nin Çin’e getirdiği ek yüzde 34 gümrük vergisine, Pekin yönetimi misillemelerle yanıt verdi.

Bu durum uluslararası tedarik zincirlerine sahip teknoloji şirketlerinin hisselerini, örneğin cihazlarının çoğunu Çin’de üreten Apple, Microsoft, Nvidia gibi çok uluslu şirketleri doğrudan etkiliyor.

Ayrıca diğer ülkelerin olası misillemeleri de piyasadaki satış baskısını canlı tutuyor.

Açıklamayı takip eden perşembe ve cuma New York Borsası’ndan toplam 6 trilyon dolar (yaklaşık 227,9 trilyon lira) silinmiş, endeksler son beş yılın en düşük seviyesini görmüştü.

Yeni haftada da ABD borsaları güne çöküşle başladı.

ABD borsa endekslerinde güçlü satışlar devam etti.

Bir günde 271 milyar dolar

Bloomberg HT‘nin haberine göre dünyanın en zengini 500 kişisi, pazartesi günü toplam 271 milyar dolar kaybetti.

Bu, endeksin tarihindeki en kötü üçüncü günü olarak kayda geçti. Endeksin en kötü diğer tarihleriyse Mart 2020’de Covid-19’un ilk günleri ve 2008 mali krizi.

Editör notu: 19 Ekim 1987 pazartesi günü, dünya borsaları çökmüştü. Piyasalar o günü ‘kara pazartesi‘ olarak tanımlamıştı. Düşüş önce Hong Kong borsasında başlamış, sırasıyla Avrupa ve ABD borsaları da düşmüştü.