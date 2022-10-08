Kanada, 10 bin İran Devrim Muhafızı’nın ülkeye girişini yasakladı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İran’a karşı yeni göçmenlik önlemleri getirdiklerini ve bunun da 10 bin Devrim Muhafızları üyesinin Kanada’ya girmesinin sonsuza kadar yasaklanacağı anlamına geldiğini söyledi.

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Trudeau, İran Devrim Muhafızları (IRGC) üyeleri de dahil olmak üzere İran rejiminin üst düzey üyelerinin Kanada’ya girmesine getirilen yasağı, ‘sonsuza kadar kalıcı’ olarak nitelendirdi.

Kararın, IRGC’nin en üst düzeydeki üyelerinden başlayarak yüzde 50’sini kapsadığını, bunun da kabaca 10 bin devrim muhafızı anlamına geldiğini söyleyen Trudeau, şunları dedi: “Bu acımasız rejimi yıkmak için elimizdeki en güçlü araçları kullanıyoruz. Göç ve Mülteci Koruma Yasası’nın, yalnızca rejimlerin savaş suçları veya soykırım işlemesi gibi en ciddi durumlarda kullanılan güçlü hükümleri, bu kararın uygulanmasında kullanılacak.”

Başbakan karara ek olarak Kanada’nın daha önce İran’a koyduğu yaptırımların büyük ölçüde genişletileceğini de belirtti.

Trudeau, geçmişte Bosna ve Ruanda’da yaşanan katliamlar için kullanılan Göç ve Mülteci Koruma Yasası’nın ilgili yaptırımlarının uygulanabilmesini sağlamak ve ‘Kanada’nın yaptırım uygulama kapasitesini güçlendirmek’ için 76 milyon dolar bütçe ayrıldığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland de Kanada’nın, İran rejimini terörizmin devlet bazında sponsoru olarak gördüğünü vurguladı ve Devrim Muhafızları’nı da ‘terörist örgüt’ olarak adlandırdı.

İran’daki protestolar

Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Gözaltı ve tutuklama dalgası

İran’ın birçok kentinde olaylar devam ederken güvenlik güçleri, yargının talimatıyla, protestolara katılan ve ‘kamu güvenliğini tehlikeye attığı’ ileri sürülen göstericilere gözaltı ve tutuklama dalgası başlattı.

Ülke medyasına yansıyan haberlere göre aralarında öğrenciler, ünlü isimler ve gazetecilerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin gözaltına alındığı tahmin ediliyor.

Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei, 26 Eylül’de ‘sokağa çıkan herkesin suçlu olmadığını ve yalnızca kamu güvenliğini tehdit eden kişilere karşı yargının harekete geçeceğini’ iddia etmişti.

İran devlet televizyonu gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İnsan hakları örgütlerinin gözlem raporlarına göre ölüm sayısı 300’ü geçti.

Geçtiğimiz günlerde protestolara katılan üniversite öğrencilerine müdahale edilmiş, öğrenciler gözaltına alınmıştı. Protestolara lise öğrencileri de katıldı.