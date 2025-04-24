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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul'da 10 evden dördünün deprem sigortası yok

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre İstanbul’da her 10 evden dördünün deprem sigortası yok.

Fotoğraf: AA

23 Nisan 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde peş peşe depremler meydana geliyor. Sarsıntıların ardından deprem sigortaları yeniden gündeme geldi.


İki yıl önce 50 bini aşkın insanın öldüğü Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası deprem sigortasına yönelik ilgi artsa da zorunlu deprem sigortalılık oranı Türkiye’de yüzde 56, İstanbul’daysa yüzde 62.

Yani İstanbul’da hala 10 evden dördünün deprem sigortası yok.

Kentte aktif poliçe sayısıysa yaklaşık 2,6 milyon seviyesinde.

Marmara Bölgesi ilk sırada

Bölgelere bakıldığındaysa sigortalılık oranında yüzde 64’le Marmara Bölgesi ilk sırada. En düşük sigortalılık yüzde 45’le Karadeniz Bölgesi’nde.

DASK verilerine göre Marmara Bölgesi’nde en yüksek sigortalılık oranına yüzde 83’le Yalova sahip. Yalova’yı yüzde 82’yle Sakarya, yüzde 79’la Tekirdağ izliyor. En düşük oransa yüzde 47’yle Bilecik’te.

Hasar ihbarı nasıl yapılıyor?

Depremde hasar gören sigortalı yapılar için DASK’ın ‘ALO 125 Zorunlu Deprem Sigortası Hattı, ‘www.dask.gov.tr’ ve e-Devlet’ten hasar ihbarı yapılabiliyor.

Devletin güvence olarak sunduğu DASK, konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alıyor.

Zorunlu deprem sigortası uygulaması 27 Eylül 2000 itibarıyla başlamıştı.

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