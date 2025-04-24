Son depremlerin bilançosu: Yedi bina az hasarlı, metruk bir bina yıkıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dünkü depremlerin bilançosunu açıkladı: “Yedi bina az hasarlı, İstanbul’un Fatih ilçesinde bir metruk bina yıkıldı.”

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23 Nisan’da (dün) 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre bugün 10:37’ye kadar 270 artçı sarsıntı kaydedildi.

Bakan, KYK yurtlarında hasar tespit edilmediğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da 60 kişinin tedavi gördüğünü ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.