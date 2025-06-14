İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereleri iptal edildi

İran ve ABD arasında Umman’ın başkenti Maskat’ta pazar yapılması planlanan nükleer görüşmeleri iptal edildi.

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Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, X’teki açıklamasında şöyle dedi: “Bu pazar Maskat’ta yapılması planlanan İran-ABD görüşmeleri artık gerçekleşmeyecek. Ancak diplomasi ve diyalog, kalıcı barışa giden yegane yol olmaya devam ediyor.”

İran ve ABD arasındaki altıncı tur nükleer görüşmelerinin 15 Haziran’da Maskat’ta yapılması bekleniyordu.

ABD ve İran arasında müzakereler

İki ülke arasında devam eden nükleer müzakere sürecinde taraflar şu ana kadar Maskat ve Roma’da beş defa bir araya geldi.

Görüşmelerde, Tahran’ın uranyum zenginleştirme konusu, ABD ve İran arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

İran, atom bombası üretmemesi karşılığında tüm yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

ABD’yse İran’dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını talep etmişti.

Bunun üzerine İran da ‘kırmızı çizgilerini’ aşan teklifi kabul etmeyeceğini ve kendi teklifini ABD’ye ileteceğini açıklamıştı.