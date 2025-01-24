Trump'a göre İran'la yeni bir nükleer anlaşma mümkün

ABD Başkanı Donald Trump, detaylı bir müzakerenin ardından İran’la yeni bir nükleer anlaşmanın mümkün olabileceğini söyledi.

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Amerikan Fox News kanalında Sean Hannity’ye röportaj veren Trump, İran’ın Ortadoğu’da ‘zararlı’ eylemlerde bulunduğunu ve bunu engelleyip her türlü tedbiri alacaklarını belirtti.

İran’ın asla nükleer silahlara sahip olamayacağını söyleyen Trump 2020’deki seçimleri kazansaydı ‘bir haftada İran’la nükleer anlaşma yapabileceğini ve ülkeyi nükleer silahtan tamamen uzaklaştırabileceğini’ savundu. Trump’a göre eski ABD başkanı Joe Biden bu süreci yönetemedi.

ABD başkanı şöyle konuştu:

“İranlıların harika bir ülkeye sahip olmalarını istiyorum, onların büyük bir potansiyeli var, insanları inanılmaz. İran hakkında söylediğim tek şey, nükleer silaha sahip olamayacaklar.

Anlaşmanın düzgün bir şekilde hazırlanması halinde İran’ın nükleer silah elde edemeyeceğinden kesinlikle emin olmanın yolları var.”

İran’la yeni bir nükleer anlaşmaya kapı aralayan Trump, böyle bir anlaşma için ’10 kez doğrulama’ yapmaları gerektiğini söyledi.

İran’ın nükleer silaha sahip olması halinde başka birçok ülkenin de nükleer silaha sahip olmak isteyeceğini belirten Trump bunun bir ‘felaket’ olacağına dikkat çekti.