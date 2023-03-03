İktidarın küçük ortağı Destici’den Kızılay başkanına istifa çağrısı

Cumhur ittifakının küçük ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ahbap’a çadır ve gıda sattığı ortaya çıkan Kızılay yönetiminin istifa etmesi için üstü kapalı çağrı yaptı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici

Habertürk yayınında Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlayan Destici şunları söyledi:

*Kızılay, bu kadar büyük bir depremde çadır satan sanki bir ticari kuruluşmuş gibi bir algı oluşmasına sebep olundu. Kızılay’ın itibarına büyük bir darbe vuruldu.

*Bunu kimsenin yapmaya hakkı yok. Özellikle de Kızılay’ın yönetiminde bulunan kimselerin öncelikleri vatadaşa yardım etmek ve Kızılay’ın 154 yıllık kurumsal itibarına zarar vermemeleri gerekiyordu.

*Sorumlusu belli. Kızılay başkanı, yönetim kurulu sorumluluklarının gereğini ifade ettim.

Ersoy’un “İstifa etmelerini mi düşünüyorsunuz” sorusuna Destici, “Sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini söyledim… Her halde anlarlar diye düşünüyorum” diye yanıt verdi.

Ardından Ersoy’un “Ben öyle anladım” demesi üzerine Destici, “Çok net anlaşılan bir cümle” demekle yetindi.

Ne olmuştu?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ilk günlerde bölgeye çadır göndermemesiyle eleştirilerin hedefindeki Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin üçüncü günü Ahbap Derneği’ne 46 milyon liraya sattığı ortaya çıkmıştı.

Haluk Levent, Twitter hesabındaki paylaşımla, ‘Çadırları kimden satın almalıyız’ gibi bir lükse sahip olmadıklarını ve yaptıkları her işlemin ‘doğru’ olduğunu belirtmişti.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık da paranın yine çadır üretmek için kullanıldığını öne sürmüştü.

Depremin üstünden üç hafta geçmesine rağmen bölgede hala çadır bekleyen onca depremzede varken, Kızılay’ın deposundaki çadırları satması infial yaratmıştı.

Haluk Levent daha sonra Kızılay’ın kendilerine konserve de sattığını açıklamıştı.

Kızılay başkanıysa, bu malzemeleri kendilerinin değil, bağlı şirketlerinin sattığını söylemişti.

Ortaklar poz vermişti

Çadır ve konserves sattığı için Kızılay’a öfke artınca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman’da Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve beraberindekilerle ‘Yanındayız’ fotoğrafı vermişti.