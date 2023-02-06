İBB’den ‘Afet Yardım Kampanyası’: İhtiyaç listesi ve toplama merkezleri paylaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), depremin ardından afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere ‘Afet Yardım Kampanyası’ başlattı. İhtiyaç listesi ve toplama merkezleri paylaşıldı.
Yardımda bulunmak isteyen İstanbullular, ALO 153 üzerinde oluşturulan ‘Deprem Hattı’nı arayarak ihtiyaç listesi bilgisine ulaşabilirler.
Yardımlar, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi ile Kartal Lojistik Merkezlerinde toplanacak.
İkinci el ürünler kabul edilmeyecek
Yardım malzemeleri içinde ikinci el ürünler kabul edilmeyecek, sadece kullanılmamış malzemeler değerlendirilecek.
İhtiyaç listesi
İBB, ihtiyaç duyulan malzeme listesini şu şekilde paylaştı:
*Battaniye, Uyku tulumu
*Her türlü soba, ısıtıcı, Toplu kuru gıda, Cep telefonu
*Şarj ünitesi ve ürünleri, pil
*Hijyen Malzemesi (sabun, peçete, hijyen pedi vb.), Çocuk Bezi
*Bebek Maması, Yeni, giyilmemiş kışlık giyim malzemesi, bot vd. Giyim ürünleri
*Kafa lambası, el feneri
Toplama merkezleri
Yardımların bırakılabileceği merkezlerin adresleri ise şöyle:
Lojistik Destek Merkezi Kartal Depoları/Adres: İnönü Caddesi No:143 Esentepe Mahallesi Kartal
Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi Adres: Aksaray Mh. Kennedy Cd. No:11/1 Fatih/İstanbul