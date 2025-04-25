Grand Kartal yangını: Tutuklu itfaiye personeli tahliye edildi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Hotel yangını soruşturmasında tutuklanan itfaiye personeli İrfan Acar tahliye edildi.

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Soruşturmada tutuklanan bazı şüpheliler hakkında tutukluluk değerlendirme duruşması yapıldı.

Bolu 2’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, avukatının tutukluluğuna itiraz ettiği itfaiye personeli İrfan Acar hakkında tahliye kararı verildi.

Kararın ardından soruşturmada tutuklu sayısı 19’a düştü.

Ne olmuştu?

Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’taki yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı.

Soruşturmada 41 şüpheli gözaltına alınmış, 10’u adli kontrol şartıyla olmak üzere 13’ü serbest bırakılmıştı.

Şu kişilerin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklanmıştı:

Otelin sahibi Halit Ergül

Halit Ergül’ün eşi Emine Mürtezaoğlu Ergül

Halit Ergül’ün kızı Elif Aras

Halit Ergül’ün kızı Ceyda Hacıbekiroğlu

Otelin genel müdürü Emir Aras

İtfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener

İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan

İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü ve Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel

İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun

Soruşturma kapsamındaki tutukluluk değerlendirme duruşmalarında sekiz şüphelinin tahliyesine karar verilmişti.