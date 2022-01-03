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Yaramazlara biraz batar!

Gaziantep’teki pitbull saldırısıyla ilgili iki gözaltı

Gaziantep’te pitbull cinsi köpeğin saldırısına ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.

AA’nın il emniyet müdürlüğünün açıklamasından aktardığına göre, 1 Ocak Cumartesi günü pitbull cinsi köpeğin merkez Şehitkamil ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde Ufuk Göçmen’e (43) saldırmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.


Saldırının R.K.’nin evinde meydana geldiği ve Göçmen’in şikayetçi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “R.K. isimli şüpheli dün yakalanmış, G.Ç. isimli şahsa ait olduğunu beyan etmesi üzerine köpek, G.Ç. isimli şahsın ikametinde ele geçirilerek Büyükşehir Belediyesi’ne ait barınağa teslim edilmiştir. Yakalanan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır.”

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