Gaziantep’te yine pitbull saldırısı

Gaziantep’te, pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

AA’nın aktardığına göre Merkez Şehitkamil ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde pitbull cinsi köpek Ufuk Göçmen’e (43) saldırdı.

Kendi imkanlarıyla köpekten kurtulan ve ayağından yaralanan Göçmen, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Göçmen’in sağlık durumunun iyi olduğu, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

Fotoğraf: AA

Tedavisi yapılan Göçmen mahalleden tanıdıkları kişiyle tartıştıkları sırada köpeğin üzerine salındığını anlattı: “Köpek bana saldırmaya başlayınca kapıyı kapattılar, ben köpekle baş başa kaldım. Ben bu köpeğe ne şekilde müdahale etsem, daha fazla saldırmaya başladı. 14 yerimden ısırdı. Ayağım dikildi, vücudumun her yerinde diş izleri var. Bu başa çıkılacak bir köpek değil. Eğer kendimi kurtaramasam parçalayıp öldürürdü. Bu tür köpeklerin toplatılmasını isteyen bizler yine yetişkiniz, küçük çocuğu ele geçirse öldürür bu tür köpekler. Onun için ne gerekiyorsa yapılsın.“

Göçmen, köpeğin sahibinden şikayetçi olacağını kaydetti.

Gaziantep’te 22 Aralık’ta iki pitbullun saldırısına uğrayan dört yaşındaki Asiye Ateş de ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan altı kişiden beşi tutuklanırken, ülke genelinde tehlikeli ırk köpeklere ve sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik tartışmalar başlamıştı.