Pitbull saldırısına uğrayan Asiye servise alındı

Gaziantep’te, iki pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde doku nakli yapılan dört yaşındaki Asiye Ateş servise alındı.

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Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi’nde, 22 Aralık’ta iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Ateş ağır yaralanmıştı. Köpekler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilmişti. Gaziantep’teki ilk tedavisinin ardından Antalya’ya sevk edilen Ateş, 26 Aralık’ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat edilmişti. Altı kişi gözaltına alınmış, beşi tutuklanmıştı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku naklettiği Asiye’nin tedavisine devam ediliyor.

AA’nın haberine göre dün uyandırılan yoğun bakım ünitesindeki çocuk servise alındı. Anne Zeynep ile baba Hüseyin Ateş, kızlarını serviste görme imkanı buldu. Asiye’nin, ailesiyle konuşabildiği belirtildi.

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Asiye’nin servis koşullarında takip ve tedavisinin devam ettiğini söyleyerek, “Hastamızın ve nakledilen dokuların durumu iyi olup hayati bulguları da stabil seyretmektedir” dedi.

Baba Hüseyin Ateş, kızını serviste görünce mutlu olduğunu, sağlığına kavuşması için doktorların ellerinden geleni yaptığını belirterek, “Kızımı sağlıklı görmek en büyük hayalimiz” ifadelerini kullandı.