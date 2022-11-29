Gazeteci Merdan Yanardağ ifade özgürlüğünü kullandı!

Gazeteci Merdan Yanardağ’a göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz edenler ’beşli çetenin operasyonunun bir parçası.’

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İktidardan aldıkları ihalelerle dünyada rekorlar kıran şirketler muhalefet tarafından ‘beşli çete’ diye adlandırılıyor. Muhalefet bu tabirle Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu şirketlerini hedef alıyor.

Kılıçdaroğlu bir süredir isim vermeden bazı gazeteci ve anket şirketlerini eleştiriyor. Diken’in edindiği bilgilere göre bunda CHP’ye hazirandan bu yana giden, ama son dönemde ete kemiğe bürünen bazı bilgiler etkili.

Bu bilgilere göre kamuoyunu yönlendirmek için bazı isimlere sermaye kesimleri tarafından para aktarıldı. Bazı sermaye sahipleri, hem kimi anket şirketleri hem de ‘tarafsız görünen’ gazetecilerle maddi ilişkiye girdi.

Daha önceki haberimizde, bu hamlelerden birinin, son günlerde çok sayıda muhalif gazeteciye Kılıçdaroğlu’na yakın bazı isimlerin ‘beşli çete’ olarak adlandırılan sermaye sahipleriyle görüştüğü bilgisinin iletilmesi olduğunu aktarmıştık.

Diken’de 8 Eylül’de yayımlanan ‘Sermayeden Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına ‘beşli çete’ tuzağı iddiası’ başlıklı haberde geçen bilgileri doğrulayan Kılıçdaroğlu, “Bu operasyonun arkasında kimin olduğunu biliyorum” demişti.

Twitter’da topa tutuldu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yedi aydan az bir süre kalmışken CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan ‘altılı masa’nın ortak cumhurbaşkanı adayı hala belli değil.

Muhalefet yetkilileri adayı ‘altılı masa’daki liderlerin belirleyeceğini söylerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi öne çıkıyor.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyenler gibi kazanma ihtimalinin bulunmadığı görüşünden hareketle başka bir ismin belirlenmesini isteyenler de var.

TELE1 TV’deki 4 soru 4 programında konuşan TELE 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bazı anketlerde Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 20 puan önünde göründüğünü söyleyip şöyle devam etti: “Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan herkes beşli çetenin operasyonunun parçasıdır.”

Gazeteci Merdan Yanardağ ifade özgürlüğünü kullandı!: Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan herkes beşli çetenin operasyonunun parçasıdır.https://t.co/RLzVtH8qRI pic.twitter.com/ZnrQ8gD8lJ — Diken (@DikenComTr) November 29, 2022

Bu açıklamayı alıntılayan çok sayıda Twitter kullanıcısı, Yanardağ’ı eleştirdi.

Merdan Yanardağ şimdi de Ekrem İmamoğlu'nu ve ekibini operasyon aparatı ilan etti.

Bir gün herkes AKP tarafından terörist, bir gün herkes Merdan Yanardağ tarafından sarayın aparatı ilan edilecek. pic.twitter.com/3pLHo0z7Ut — Ayberk Yağız (@ayberkyagiz) November 29, 2022 Memleket Partisi Kurucusu Ayberk Yağız.

Bir insanın, partinin veyahut hizbin aslî hüviyeti zayıfken değil, muktedir olduğunda ortaya çıkar[dı]… Merdan Yanardağ'ın içindeki Cem Küçük ise premature zuhur etti. https://t.co/HAt2Aj1iKv — Nurettin Kalkan (@mnkalkan) November 29, 2022

Çok kısıtlı kaynaklarla CHP içindeki bir grubun muhalif medya kurumları üzerinde kurduğu bu hakimiyeti görünce, Erdoğan'ın havuz medyasina belki de şaşırmamak gerekiyor. Şahsi çıkarlarla yapılan şu propagandaya kimse alet olmamalı. https://t.co/ZdKKmcixp4 — Berk (@berkesen) November 29, 2022

İkinci Erdoğan kim bilmiyorum ama ikinci pelikan kendini iyiden iyiye gösteriyor. https://t.co/Oi3XYKCPLO — Burak Bilgehan Özpek (@bozpek) November 29, 2022