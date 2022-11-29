Gazeteci Merdan Yanardağ ifade özgürlüğünü kullandı!

Gazeteci Merdan Yanardağ’a göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz edenler ’beşli çetenin operasyonunun bir parçası.’
İktidardan aldıkları ihalelerle dünyada rekorlar kıran şirketler muhalefet tarafından ‘beşli çete’ diye adlandırılıyor. Muhalefet bu tabirle Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu şirketlerini hedef alıyor.
Kılıçdaroğlu bir süredir isim vermeden bazı gazeteci ve anket şirketlerini eleştiriyor. Diken’in edindiği bilgilere göre bunda CHP’ye hazirandan bu yana giden, ama son dönemde ete kemiğe bürünen bazı bilgiler etkili.
Bu bilgilere göre kamuoyunu yönlendirmek için bazı isimlere sermaye kesimleri tarafından para aktarıldı. Bazı sermaye sahipleri, hem kimi anket şirketleri hem de ‘tarafsız görünen’ gazetecilerle maddi ilişkiye girdi.
Daha önceki haberimizde, bu hamlelerden birinin, son günlerde çok sayıda muhalif gazeteciye Kılıçdaroğlu’na yakın bazı isimlerin ‘beşli çete’ olarak adlandırılan sermaye sahipleriyle görüştüğü bilgisinin iletilmesi olduğunu aktarmıştık.
Diken’de 8 Eylül’de yayımlanan ‘Sermayeden Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına ‘beşli çete’ tuzağı iddiası’ başlıklı haberde geçen bilgileri doğrulayan Kılıçdaroğlu, “Bu operasyonun arkasında kimin olduğunu biliyorum” demişti.
Twitter’da topa tutuldu
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yedi aydan az bir süre kalmışken CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan ‘altılı masa’nın ortak cumhurbaşkanı adayı hala belli değil.
Muhalefet yetkilileri adayı ‘altılı masa’daki liderlerin belirleyeceğini söylerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi öne çıkıyor.
Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyenler gibi kazanma ihtimalinin bulunmadığı görüşünden hareketle başka bir ismin belirlenmesini isteyenler de var.
TELE1 TV’deki 4 soru 4 programında konuşan TELE 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bazı anketlerde Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 20 puan önünde göründüğünü söyleyip şöyle devam etti: “Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan herkes beşli çetenin operasyonunun parçasıdır.”
Bu açıklamayı alıntılayan çok sayıda Twitter kullanıcısı, Yanardağ’ı eleştirdi.