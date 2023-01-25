Finlandiya: Türkiye, NATO üyeliği için tarih vermedi

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO üyeliği konusunda Macaristan’ın onayını şubat sonu itibarıyla beklediklerini, öte yandan İsveç’te yaşananlar nedeniyle Türkiye’den kendilerine onay için tarih verilmediğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığına göre Haavisto, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile Riga’da görüştü.

Haavisto, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Macaristan dışındaki ülkelerin Finlandiya’nın NATO üyeliğini onayladığını belirterek “Türkiye’den Stockholm’de yaşanan olay nedeniyle herhangi bir gün bildirilmedi. Stockholm’deki son gösteriler, durumu yalnızca uzattı ve gerdi” dedi.

Haavisto, NATO üyeliği konusunda Macaristan’ın onayını şubat sonu itibarıyla beklediklerini de kaydetti.

Ne olmuştu?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti.

Haziranda Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin ‘terör şüphelisi’ olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girebilmesi için Türkiye dahil tüm üyelerin onayına ihtiyacı var.

Geçtiğimiz günlerde Danimarkalı İslam ve yabancı düşmanı ‘Stram Kurs’ partisi lideri Rasmus Paludan, İsveç polisinden Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında gösteri izni alarak Kuran-ı Kerim yakmıştı.

Aynı zamanda İsveç vatandaşlığı da bulunan Paludan’ın eylemde Kuran yakma niyetini daha önceden ilan ettiği belirtiliyor.

Bunun üzerine İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı. Savunma Bakanı Hulusi Akar da bugün, İsveç savunma bakanının bir hafta sonraki Türkiye ziyaretini iptal ettiğini duyurdu.

Öncesinde de İsveç’te Erdoğan maketiyle yapılan eyleme soruşturma açılmaması ve Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş gibi isimlerin Türkiye iade edilmemesi ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu şartlarda İsveç’in NATO üyeliğini desteklemeyeceklerini söylemişti.