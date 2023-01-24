Finlandiya: İsveç olmadan NATO’ya katılmayı değerlendirmeliyiz

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsveç’in NATO üyeliği aleyhine açıklamasından sonra “İsveç olmadan da NATO’ya katılmayı değerlendirmeliyiz” dedi.

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İsveç ve Finlandiya, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra NATO üyeliği için başvurmuştu. İki ülkenin NATO’ya girebilmesi için Türkiye dahil tüm üyelerin bunu onaylaması gerekiyor. Türkiye, henüz onaylamadı.

Türkiye-İsveç ilişkileriyse son olarak İsveç’in Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesiyle gerilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün “Türkiye Cumhuriyeti’nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstermiyorsanız, bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz” demişti.

Finlandiya Dışişleri bakanı Haavisto, bunun üzerine Finlandiya’nın İsveç olmadan da NATO’ya girmeyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

AFP’nin aktardığına göre Haavisto, Finlandiya’nın önceliğinin İsveç’le beraber NATO’ya katılmak olduğunu ama tek başına üye olmayı da değerlendirmek zorunda olduğunu belirtti.

#UPDATE Finland's foreign minister says Helsinki must consider joining NATO without Sweden, after Turkey indicates it will not approve Sweden's bid following a burning of the Koran outside its Stockholm embassy.



But Pekka Haavisto says a joint application is the "first option" pic.twitter.com/YHn2UJGF9v — AFP News Agency (@AFP) January 24, 2023

Haavisto ayrıca, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile yapılan görüşmelere birkaç hafta mola verilmesi gerektiğini söyledi.

Ne olmuştu?

İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan 21 Ocak öğle saatlerinde büyükelçilik önünde Kuran’ı yakmıştı.

Bunun üzerine İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı. Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç savunma Bakanı Pål Jonson’ın Türkiye ziyaretini iptal etmişti.

Öncesinde de İsveç’te Erdoğan maketiyle yapılan eyleme soruşturma açılmaması ve Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş gibi isimlerin Türkiye iade edilmemesi ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

AKP’nin ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türkiye’nin ‘bu şartlar altında‘ İsveç’in NATO üyeliğini kabul edemeyeceklerini söylemişti.