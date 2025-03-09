Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fidan: Suriye hükümeti provokasyonla rayından çıkarılmak isteniyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın son günlerde bir provokasyonla rayından çıkartılmaya çalışıldığını görüyoruz” dedi.

Fotoğraf: AA

Ülkede 6 Mart’ta başlayan çatışmalar devam ediyor. Suriye ordusuna dönüştürülen Heyet Tahrir eş-Şam’a (HTŞ) bağlı güçler çoğunlukla Alevilerin yaşadığı Tartus ve Lazkiye’de ‘devrik rejim kalıntıları’na karşı operasyon başlattığını duyurmuştu.


Britanya merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), çatışmalarda sivil ölümleri dışında yeni hükümetin güvenlik güçlerinden 125 kişi ve ‘Esad yanlısı’ 148 kişinin öldüğünü belirtti. 745 sivilin öldürüldüğü çatışmalarda toplam ölü sayısı 1000’i geçti.

Bakan Fidan, Ürdün’ün başkenti Amman’daki Beşli Güvenlik Zirvesi’nin ardından Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriyeli mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, ‘Suriye’de yeni kurulan hükümete her yönüyle yardımcı olmakta kararlı’ olduklarını söyledi.

Dışişleri bakanı, Lazkiye’deki olaylara dair “Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın son günlerde bir provokasyonla rayından çıkartılmaya çalışıldığını görüyoruz” dedi.

Bakan ayrıca Suriye’deki Alevi, Hristiyan, Dürzi ve Nusayrilerin provokasyonlardan uzak durmasının önemli olduğunu söyledi.

ABD: Suriye’deki geçici yetkililer katliamın faillerini hesap vermeye zorlamalı

İmamoğlu: Suriye’de Alevilere yönelen şiddet çok büyük endişe kaynağı

SOHR: Suriye’de ölü sayısı 1000’i geçti

Şişli’de Suriye Başkonsolosluğu için ‘çevre tedbiri’: Bazı yollar kapalı

Şişli’de gösteriler üç gün yasak

SOHR: Suriye’de 340 Alevi öldürüldü

Suriye’nin kıyı bölgesinde neler oluyor?

Suriye ordusuna saldırı: 13 ölü

SON HABERLER

Özel, Erdoğan'dan Trump'a karşı 'dik duruş' bekliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail’in İran’a saldırısıyla ilgili konuştu: “Yanı başımızda yeni bir savaştan endişe ediyoruz. Bunun için başta sayın (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ı sadece İsrail’e laf söyleyerek değil Trump’a karşı bir dik duruş bekliyorum.”