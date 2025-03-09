Fidan: Suriye hükümeti provokasyonla rayından çıkarılmak isteniyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail’in İran’a saldırısıyla ilgili konuştu: “Yanı başımızda yeni bir savaştan endişe ediyoruz. Bunun için başta sayın (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ı sadece İsrail’e laf söyleyerek değil Trump’a karşı bir dik duruş bekliyorum.”