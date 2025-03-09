Fidan: Suriye hükümeti provokasyonla rayından çıkarılmak isteniyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın son günlerde bir provokasyonla rayından çıkartılmaya çalışıldığını görüyoruz” dedi.
Ülkede 6 Mart’ta başlayan çatışmalar devam ediyor. Suriye ordusuna dönüştürülen Heyet Tahrir eş-Şam’a (HTŞ) bağlı güçler çoğunlukla Alevilerin yaşadığı Tartus ve Lazkiye’de ‘devrik rejim kalıntıları’na karşı operasyon başlattığını duyurmuştu.
Britanya merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), çatışmalarda sivil ölümleri dışında yeni hükümetin güvenlik güçlerinden 125 kişi ve ‘Esad yanlısı’ 148 kişinin öldüğünü belirtti. 745 sivilin öldürüldüğü çatışmalarda toplam ölü sayısı 1000’i geçti.
Bakan Fidan, Ürdün’ün başkenti Amman’daki Beşli Güvenlik Zirvesi’nin ardından Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriyeli mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu.
Fidan, ‘Suriye’de yeni kurulan hükümete her yönüyle yardımcı olmakta kararlı’ olduklarını söyledi.
Dışişleri bakanı, Lazkiye’deki olaylara dair “Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın son günlerde bir provokasyonla rayından çıkartılmaya çalışıldığını görüyoruz” dedi.
Bakan ayrıca Suriye’deki Alevi, Hristiyan, Dürzi ve Nusayrilerin provokasyonlardan uzak durmasının önemli olduğunu söyledi.