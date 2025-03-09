ABD: Suriye'deki geçici yetkililer katliamın faillerini hesap vermeye zorlamalı

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye’nin batısındaki çatışmalarla ilgili açıklamasında “Suriye’deki geçici yetkililer, azınlık topluluklarına katliamın faillerini hesap vermeye zorlamalıdır” dendi.
Ülkede 6 Mart’ta başlayan çatışmalar hâlâ devam ediyor. Suriye ordusuna dönüştürülen Heyet Tahrir eş-Şam’a (HTŞ) bağlı güçler çoğunlukla Alevilerin yaşadığı Tartus ve Lazkiye’de ‘devrik rejim kalıntıları’na karşı operasyon başlattığını duyurmuştu.
Britanya merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), çatışmalarda sivil ölümleri dışında yeni hükümetin güvenlik güçlerinden 125 kişi ve ‘Esad yanlısı’ 148 kişinin öldüğünü belirtti. 745 sivilin öldürüldüğü çatışmalarda toplam ölü sayısı 1000’i geçti.
Gelişmelerle ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklaması şöyle:
“Amerika Birleşik Devletleri, son günlerde Suriye’nin batısında insanları katleden radikal İslamcı teröristleri, yabancı cihatçılar da dahil olmak üzere, kınıyor.
ABD, Suriye’deki özellikle Hıristiyan, Dürzi, Alevi ve Kürt topluluklarının yanındadır ve mağdurların ailelerine baş sağlığı diler.
Suriye’deki geçici yetkililer, azınlık topluluklarına bu katliamın faillerini hesap vermeye zorlamalıdır.”