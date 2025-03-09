Şişli'de Suriye Başkonsolosluğu için 'çevre tedbiri': Bazı yollar kapalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün Şişli’de Suriye’nin İstanbul Başkonsolosluğu için aldığı ‘çevre tedbiri’ kapsamında bazı yolları trafiğe kapalı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Bazı dernek ve grupların öğle saatlerinde başkonsolosluk önünde eylem çağrısı yapması üzerine emniyet ekipleri güvenlik tedbirleri aldı.

Ekipler, kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları belirledi.

Bu sabah 08.00 itibarıyla eylem sonuna kadar kapatılacak yollar şöyle:

Maçka Caddesi – Abdi İpekçi Caddesi kesişiminden Teşvikiye Caddesi kesişimi

Teşvikiye Caddesi – Maçka Caddesi kesişiminden Vali Konağı Caddesi kesişimi

Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak ve Atiye Sokak

Alternatif yollar şöyle: