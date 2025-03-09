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Yaramazlara biraz batar!

Şişli'de gösteriler üç gün yasak

İstanbul’un ilçesi Şişli’de toplantı ve gösteriler kaymakamlık tarafından yasaklandı.

Fotoğraf: Şişli Belediyesi

Şişli Kaymakamlığı’nın açıklaması şöyle:


* Çeşitli marjinal grupların, sosyal medya mecralarında organize olarak Şişli İlçesi’nde izinsiz gösteri düzenleyeceğine dair hazırlık yaptığı tespit edilmiştir.

* Şehrimizin ve hemşehrilerimizin huzurunu bozmaya yönelik organize olmaya çalışan bu grupların izinsiz eylem ve basın açıklamalarına izin verilmeyecektir. Bu kapsamda Şişli İlçemizde 9-10-11 Mart tarihlerinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır.

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