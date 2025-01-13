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Bakan Kurum: Şişli Belediye Başkanı Şahan'ı kabul ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ı kabul etti.

Fotoğraf: Murat Kurum

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede kentsel dönüşüm ve belediyelerle işbirliği konuşuldu.


Kurum, ziyareti sosyal medya hesabından şöyle paylaştı:

“Bugün bakanlığımızda, Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan’ı kabul ettik. İstanbul’umuzda yer alan riskli yapıları bir an önce dönüştürerek, vatandaşlarımızı sağlam yuvalarına kavuşturmak için her bir belediyemizle işbirliği içinde olmaya ve durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz.”

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