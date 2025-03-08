SOHR: Suriye'de 340 Alevi öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) güçleri ve ‘devrik lider Beşar Esad yanlısı gruplar’ arasında çıkan çatışmalarda 340 Alevi sivilin öldüğünü açıkladı.

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Ülkede perşembe başlayan çatışmalar hâlâ devam ediyor. Suriye ordusuna dönüştürülen Heyet Tahrir eş-Şam’a (HTŞ) bağlı güçler dün çoğunlukla Alevilerin yaşadığı Tartus ve Lazkiye’de ‘devrik rejim kalıntıları’na karşı operasyon başlattığını duyurmuştu.

France 24’ün aktardığına göre SOHR, 340 sivilin güvenlik güçleri ve müttefikleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

Gözlemevi, sivillerin hükümet yanlısı savaşçılar veya güvenlik güçlerince infaz edilerek ya da yağmalar sırasında öldürüldüğünü söylüyor.

SOHR’un aktardığına göre sivil ölümleri dışında yeni hükümetin güvenlik güçlerinden 93 kişi ve Esad yanlısı 120 kişi de hayatını kaybetti. Böylece ülkede ölü sayısı 553’e çıktı.

Devlet haber ajansı SANA bugün erken saatlerde ‘devrik rejim kalıntılarının sahil kenti Lazkiye’deki hastaneye saldırı düzenlediğini ve güvenlik güçlerinin saldırıyı püskürttüğünü’ açıklamıştı.

Suriye’nin geçici cumhurbaşkanı Ahmed El Şara dünkü konuşmasında isyancılara “Çok geç olmadan silahlarınızı bırakın ve teslim olun” çağrısında bulunmuştu.

Şara ayrıca “Tüm Suriyelilere saldırdınız ve affedilemez bir hata yaptınız. Karşılık geldi ve siz buna karşı koyamadınız” demişti.

Britanya merkezli gözlemevi son günlerde çok sayıda ‘katliam’ olduğunu ve ölenler arasında kadın ve çocukların bulunduğunu söylüyor.