Suriye, Rusya'yla anlaşmayı feshetti

Suriye’de yeni yönetim, Rus şirketi Stroytransgaz’la yatırım anlaşmasının feshedildiğini duyurdu.

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Rusya, Nisan 2019’da Suriye’nin eski devlet başkanı Beşar Esad’la Tartus Limanı’nı 49 yıllığına kiralama anlaşması imzalamıştı.

Rus şirket Stroytransgaz’la imzalanan anlaşmayla limanın modernizasyonu için 500 milyon dolardan fazla yatırım yapılması öngörülüyordu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Asharq News’ün haberine göre Tartus Gümrük Müdürü Riad Joudi, Rus şirketle anlaşmanın iptal edildiğini doğruladı.

Rusya’nın anlaşmaya rağmen liman mekanizmalarını modernize etmediğini belirten Joudi, şöyle dedi: “Liman faaliyetlerinden elde edilen tüm gelirler Suriye devletinin çıkarları için kullanılacak. Limanın harap olmuş makineleri rehabilite edilecek, binalar ve sahalar donatılacak. Tüm ihtiyaçları karşılamak ve limana hizmet etmek için işçiler güvence altına alınacak.”



