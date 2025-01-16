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Yaramazlara biraz batar!

THY'nin Şam seferleri başlıyor: İsrail ve İranlılara yasak

İç savaşın ardından Şam’a ilk seferini 23 Ocak’ta yapacak Türk Hava Yolları (THY), Suriye’deki yeni yönetimin kurallarını duyurdu.

Şam Havalimanı… Fotoğraf: AA

61 yıllık Baas rejiminin devrildiği ülkeyi Heyet Tahrir eş-Şam’ın kurduğu geçici bir hükümet yönetiyor.


Esad’ın devrilmesinin Şam Havalimanı 7 Ocak’ta uluslararası seferlere açıldı.

THY, Şam’a ilk seferini 23 Ocak’ta yapacak.

İHA‘nın haberine göre haftada üç gün karşılıklı olarak düzenlenecek seferler öncesi THY, Suriye’deki yeni yönetimin kurallarını şöyle duyurdu:

  • İsrail ve İran vatandaşları hariç tüm ülke vatandaşları ülkeye giriş yapabilmektedirler.
  • Suriye vatandaşlarının Suriye uyruklu olduğunu gösteren bir belge ibrazı yeterlidir.
  • Lübnan vatandaşları; anne veya babalarının Suriye vatandaşı olması halinde veya başka bir ülkede oturum hakkı ya da vizesi olması halinde ülkeye giriş yapabilir.
  • Basın mensupları özel izne tabidir.

Şam havalimanı yeniden açıldı

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