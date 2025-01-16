THY'nin Şam seferleri başlıyor: İsrail ve İranlılara yasak

İç savaşın ardından Şam’a ilk seferini 23 Ocak’ta yapacak Türk Hava Yolları (THY), Suriye’deki yeni yönetimin kurallarını duyurdu.
61 yıllık Baas rejiminin devrildiği ülkeyi Heyet Tahrir eş-Şam’ın kurduğu geçici bir hükümet yönetiyor.
Esad’ın devrilmesinin Şam Havalimanı 7 Ocak’ta uluslararası seferlere açıldı.
THY, Şam’a ilk seferini 23 Ocak’ta yapacak.
İHA‘nın haberine göre haftada üç gün karşılıklı olarak düzenlenecek seferler öncesi THY, Suriye’deki yeni yönetimin kurallarını şöyle duyurdu:
- İsrail ve İran vatandaşları hariç tüm ülke vatandaşları ülkeye giriş yapabilmektedirler.
- Suriye vatandaşlarının Suriye uyruklu olduğunu gösteren bir belge ibrazı yeterlidir.
- Lübnan vatandaşları; anne veya babalarının Suriye vatandaşı olması halinde veya başka bir ülkede oturum hakkı ya da vizesi olması halinde ülkeye giriş yapabilir.
- Basın mensupları özel izne tabidir.