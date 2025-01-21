Fransa, Beşar Esad için tutuklama emri çıkardı

Fransa, Suriye’deki Baas rejiminin devrik lideri Beşar Esad için tutuklama emri çıkardı.

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, gelişmeyi X hesabından duyurdu:

“Fransız yargısı Beşar Esad’a karşı tutuklama emri çıkardı. Dehşetini Sednaya Hapishanesi’nde gördüğüm rejimin suçları cezasız kalmamalı. Fransa, Suriyeliler için adaletin yerini bulması konusunda seferber oldu ve olmaya devam edecek.”

Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye’de Baas rejiminin devrilmesinin ardından 3 Ocak’ta başkent Şam’daki Sednaya Hapishanesi’ni incelemişti.

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı’nın açıklamasına göre tutuklama emri, 2017’de Suriye’de ölen Suriye asıllı Fransız vatandaşın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında çıkarıldı.

Soruşturmadan sorumlu hakimler, cinayet ve sivillere yönelik kasten saldırı ve savaş suçuna ortaklık yaptığı gerekçesiyle Esad hakkında tutuklama emri çıkardı.