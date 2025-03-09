İmamoğlu: Suriye'de Alevilere yönelen şiddet çok büyük endişe kaynağı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Suriye’de yaşayan Alevilere yönelen şiddet ve sivil halk arasında kayıplarla azınlıklara yönelik katliam ihtimali bu memleketin vicdanlı 86 milyon insanında çok büyük endişe kaynağı olmuştur” dedi.

Fotoğraf: Ekrem İmamoğlu / X

Suriye’de perşembe başlayan çatışmalar hâlâ devam ediyor. Suriye ordusuna dönüştürülen Heyet Tahrir eş-Şam’a (HTŞ) bağlı güçler dün çoğunlukla Alevilerin yaşadığı Tartus ve Lazkiye’de ‘devrik rejim kalıntıları’na karşı operasyon başlattığını duyurmuştu.

SOHR, çatışmalarda sivil ölümleri dışında yeni hükümetin güvenlik güçlerinden 125 kişi ve Esad yanlısı 148 kişinin öldüğünü belirtti. 745 sivilin öldürüldüğü çatışmalarda toplam ölü sayısı 1000’i geçti.

İmamoğlu cumhurbaşkanlığı ön seçimi için bugün Adana’daydı. CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı Suriye’deki olaylara ilişkin şunları söyledi:

“Suriye’de yaşananlara göz yummayız. Zalimlik neredeyse biz ona karşıyız. Bu yürütülen süreç, hem bölgemizi, Suriye’yi ama aynı zamanda ülkemizi derinden etkiliyor.

Tabi ki tarihi bağlarımız var, akrabalarımız var ama biz milletçe mazlumun yanında olduk. Bugün Lazkiye ve çevresinde süren, Tartus’ta olan çatışmalar aralık ayından bu yana yaşanan en büyük şiddet dalgasına dönüşmüştür.

Özellikle Suriye’de yaşayan Alevilere yönelen şiddet ve sivil halk arasında kayıplarla azınlıklara katliam ihtimali bu memleketin vicdanlı 86 milyon insanında çok büyük endişe kaynağı olmuştur.

Bugün sizlere alın terinin toprağa karıştığı bereketli Çukurova’dan, Adana’dan sesleniyorum. Tarımın, sanayinin, medeniyetlerin beşiğinden sesleniyorum. https://t.co/ONDvGbp4x5 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 9, 2025

Türkiye Cumhuriyet Devleti, Suriye’de güçlü, demokratik, oradaki halkların eşitliğinin ilkesinin korunduğu ve özellikle inanç ayrımı, etnik köken ayrımı olmaksızın insanların birlikte yaşatmasına yönelik bir devletin kurulmasına biz öncelik edebiliriz. Türkiye’nin bunu yapması için masada olması gerekir dedik.

Endişe duyuyoruz, Türkiye masa kuran ülke olması gerekirken çoğu masalarda sandalye bulamaz durumdadır. Bu endişe vericidir.”