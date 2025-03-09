SOHR: Suriye'de ölü sayısı 1000'i geçti

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) güçleri ve ‘devrik lider Beşar Esad yanlısı gruplar’ arasındaki çatışmalarda 745 sivilin öldürüldüğünü duyurdu.

Fotoğraf: AA

Ülkede perşembe başlayan çatışmalar hâlâ devam ediyor. Suriye ordusuna dönüştürülen Heyet Tahrir eş-Şam’a (HTŞ) bağlı güçler 6 Mart’ta çoğunlukla Alevilerin yaşadığı Tartus ve Lazkiye’de ‘devrik rejim kalıntıları’na karşı operasyon başlattığını duyurmuştu.

Sky News’ün aktardığına göre SOHR, çatışmalarda sivil ölümleri dışında yeni hükümetin güvenlik güçlerinden 125 kişi ve Esad yanlısı 148 kişinin öldüğünü belirtti. 745 sivilin öldürüldüğü çatışmalarda toplam ölü sayısı 1000’i geçti.

Resmi makamlarsa kayıplara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

BBC’nin haberine göre çatışmaların ortasında kalan yüzlerce sivil, çoğunlukla Alevilerin yaşadığı Lazkiye ve Tartus kentlerini terk ediyor.

Şara’ya göre ‘Lazkiye’deki olaylar güvenli bir şekilde atlatıldı’

Suriye’de geçici cumhurbaşkanı olarak ilan edilen Ahmed Şara, AA’nın aktardığına göre Lazkiye’deki çatışmalara ilişkin ‘krizin güvenli şekilde atlatıldığını’ öne sürerek şöyle konuştu:

“Ülkede yaşananlar, beklenen zorluklardır. Birliği ve Suriye halkı arasında sivil barışı korumalıyız.”

DSÖ’den açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Suriye’nin sahil kesimindeki Tartus ve Lazkiye illerindeki çatışmaların derin endişeye neden olduğunu belirtti.

Açıklama şöyle:

“Suriye’nin sahil kesimleri ve merkez bölgelerindeki çatışmalar, sağlık tesisleri ve ambulansların zarar görmesi nedeniyle insanların sağlığını doğrudan etkiliyor.

DSÖ, tıbbi yardımın en çok ihtiyaç duyanlara ulaşmasını sağlamak için tüm tarafları sağlık hizmetlerine saygı göstermeye ve bu hizmetleri korumaya çağırıyor. Barış en iyi çözümdür.”