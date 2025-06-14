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Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili üç tutuklama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan dört şüpheliden üçü tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Zeyrek, 6 Haziran’da 23:35 sıralarında evindeki havuzda meydana gelen arızayı kontrol etmek için makine dairesine inmiş, burada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Zeyrek olaydan yaklaşık 65 saat sonra hayatını kaybetmişti.


Manisa başsavcılığı Zeyrek’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatmış, hazırlanan bilirkişi raporunda şu tespitler yer almıştı:

  • Havuz pompa motoru arızalı
  • Binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanı yok
  • Tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma var
  • Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem var
  • Havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesi de korozyona uğramış ve arızalı
  • Havuz enerji odasının havuza mesafesi uluslararası standartlarda değil

Rapor sonrası ‘havuzun bakımını yapan’ Y.Ö ve ‘kaçak akımı bildirmeyen’ A.S. gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

AA’nın haberine göre polis şu dört şüpheliyi de gözaltına alındı:

  • ‘Enerji odasıyla havuza mesafesini standartlara uygun inşa etmeyen’ Z.M.
  • Havuzun yapımında görevli M.Y.P.
  • ‘Enerji odasındaki motor ve elektrik aksamlarıyla diğer ekipmanları standartlara aykırı dizayn edip montajını yapan’ N.B.
  • Bilirkişi raporuna göre yanlış ve hatalı montaj yapan H.İ.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Z.M., N.B. ve H.İ. ‘taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla tutuklandı. M.Y.P. ise savcılık işlemlerinden sonra serbest bırakıldı.

Soruşturmada bugüne kadar Zeyrek’in eşi Nurcan ve kızı Nehir Zeyrek’in müşteki, 20 kişinin tanık, altı kişininse şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Zeyrek’in ölümüyle ilgili ek bilirkişi raporu hazırlanacak.

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