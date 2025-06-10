Ferdi Zeyrek için 'çarpıldı' başlığı atan Akit'in önünde protesto: Bu bir paçavradır

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybettiği kazayı ‘çarpıldı’ diye haberleştiren Yeni Akit protesto edildi.

Fotoğraflar: @kediotti

6 Haziran’da evindeki havuzun motorunu kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Zeyrek dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Zeyrek bugün Manisa’da defnedildi.

Yeni Akit Gazetesi’nin, kazanın olduğu gün internet sitesinde Zeyrek için ‘çarpıldı’ manşetiyle haber yapması yoğun tepkilere neden olmuştu.

Bugün bir grup genç, gazeteyi protesto etmek için Küçükçekmece’deki Akit Medya Grubu önüne gitti.

Ancak Yeni Akit’in binası ve ara sokaklar polislerce ablukaya alındı.

Protestonun ardından eylemciler adına ortak açıklamayı da okuyan Meltem Gökhanoğlu’nun X’teki paylaşımlarına göre gazetenin önüne dört çevik kuvvet ekibi gönderildi.

Gençlerin gazete binasının önüne ulaşmalarına izin verilmedi.

Gazeteci Fatoş Erdoğan’ın aktardığına göre gençlerin ancak Akit binasına 200 metre uzaklıkta, karşı kaldırımda basın açıklaması yapmasına izin verildi.

“Bugün burada sadece bir yayın kuruluşunun önünde değil; çürümüş bir zihniyetin, köhnemiş bir medya düzeninin tam karşısındayız” diyen Gökhanoğlu, özetle şunları söyledi:

* AKİT’nin attığı başlık sadece bir kelime oyunundan ibaret değildir. Bu, bir insanın ölümüne, bir ailenin yıkımına, bir halkın acısına hakaret etmektir. Bu; alçaklıktır, seviyesizliktir. Buradan açıkça söylüyoruz: Bu bir gazete değildir, bu bir televizyon kanalı değildir. Bu bir paçavradır.

* Gazetecilikle hiçbir ilgisi kalmamış, halkı bilgilendirmek yerine zehirleyen bir propaganda aracıdır. Etik mi? Yok. Ahlak mı? Hiç yok. Gazetecilik kisvesi altında nefret kusan bu yapı, gazetecilik onurunu yerle bir etmiş, basın özgürlüğünü utanmazlığın arkasına gizlemiştir.

Fotoğraf: @puleragema / X

* Ama bilin ki bu ülke sizin karanlık dilinize mahkûm değil! Gerçek gazeteciler, bu ülkenin her köşesinde hâlâ halk için yazıyor. Gerçek medya emekçileri, halkın haber alma hakkını onuruyla savunuyor. Bizler de o onurlu seslere sahip çıkıyoruz, çıkmaya devam edeceğiz! Ferdi Zeyrek’in adını kirli manşetlerle örseleyemezsiniz.

* O, halkın kalbinde, dürüstlüğüyle, emeğiyle, mücadelesiyle yaşayacak. Ve biz, onun açtığı yolda susmadan, korkmadan, eğilmeden yürümeye devam edeceğiz. Bu paçavraların, bu çarpık düzenin, bu utanmaz kalemlerin karşısında dimdik duracağız. Çünkü biz haklıyız. Çünkü biz halkız, eninde sonunda kazanan olacağız.

AKİT TV’nin attığı başlık “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı çarpıldı” sadece bir kelime oyunundan ibaret değildir.



Bu, bir insanın ölümüne, bir ailenin yıkımına, bir halkın acısına hakaret etmektir. Bu; alçaklıktır, seviyesizliktir.



Bu bir gazete değildir, bu bir televizyon… pic.twitter.com/gQWR0xQ695 — Meltem G. (@kediotti) June 10, 2025