Özgür Özel gözyaşlarıyla anlattı: Manisa o kadar çok şey kaybetti ki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hakkında hastane önünde konuştu.

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48 yaşındaki Zeyrek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Özel’in hastane önündeki konuşması şöyle:

* Henüz başkanımızın annesine henüz söylenemedi. Kalp krizi riski var. O yüzden mikrofon kullanamayacağım.

* Çok zor günler geçirdik hep beraber. En iyimiz, en çalışkanımız, en dürüstümüz, partili partisiz bütün Manisa’nın bağrına bastığı, onu tanıyan herkesin birkaç dakika içinde kendisini çok yakın hissettiği bambaşka bir insanı kaybettik. Ben aklımın yarısını kaybettim, kalbimin yarısını kaybettim.

* Birlikte hayal kurduğum, hayallerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz bir yol arkadaşımızı, bir siyaset arkadaşından öte çocukluk gençlik arkadaşımızı, Manisa yetiştirdiği en müstesna kişiliklerden siyasetçilerden birini kaybetti. Manisa o kadar çok şey kaybetti ki..

* Ferdi’nin hayalleri Manisa’yı bambaşka bir şehir yapmaya yetecek güçteydi hepimizde ona o yüzden bu kadar çok güveniyorduk. Hiç hakketmediğini düşündüğümüz bir sonla karşı karşı karşıyayız. Hepimiz çok üzgünüz, hepimiz çok doluyuz.

* Eşi ve kızı eve geçtiler. İkizlerini alıştıracaklar yarına. Annesine en müsait şekilde doktorlar söyleyecekler. Büyük ihtimal anjiyo olması gerekiyor annesinin de…

Ne olmuştu?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinin bahçesindeki havuzda oluşan arıza için makine dairesini kontrol etmek istedi ve o sırada elektrik akımına kapıldı.

48 yaşındaki Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ağır yaralanan Zeyrek’in 70 dakika boyunca kalbinin durduğunu söyledi.