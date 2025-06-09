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Yaramazlara biraz batar!

Siyasetçilerden Ferdi Zeyrek için taziye mesajları

Siyasetçiler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye mesajları yayınladı.

Fotoğraf: Mansur Yavaş

48 yaşındaki Zeyrek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Siyasetçiler sosyal medya hesaplarından Zeyrek’in yakınlarına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan:

“Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum.

Merhum Zeyrek’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

“Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek beyefendinin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.

Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına baş sağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Merhum Belediye Başkanı’nın mekanı cennet ruhu şad olsun.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

“Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in geçirdiği kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini teessürle öğrendim.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

“Ferdi Başkan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Manisa’ya kattıkları, Cumhuriyet’e olan bağlılığı ve dürüstlüğüyle; bu ülkenin onurlu evlatlarından biriydi.

Acımız büyük… Başta ailesine ve Manisa halkına sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Çok üzgünüm…”

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