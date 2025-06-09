Özgür Özel: En iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinden sonra “Aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim” dedi.

Fotoğraf: Özgür Özel

48 yaşındaki Zeyrek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Günlerdir hastane bahçesinde Zeyrek’i bekleyen Özel X hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik.

Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun.”

Ne olmuştu?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinin bahçesindeki havuzda oluşan arıza için makine dairesini kontrol etmek istedi ve o sırada elektrik akımına kapıldı.

48 yaşındaki Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ağır yaralanan Zeyrek’in 70 dakika boyunca kalbinin durduğunu söyledi.