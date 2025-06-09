Ferdi Zeyrek'in kızı: Babamın kanını yerde bırakmayın

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek “Babamın kanını yerde bırakmayın” dedi.

Fotoğraf: Ferdi Zeyrek

48 yaşındaki Zeyrek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Nehir Zeyrek, babasının vefatının ardından Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı: “Babamın kanını yerde bırakmayın.”

Nehir Zeyrek daha önceki paylaşımında kazanın ihmal olduğunu anlatmıştı. Daha sonra Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mahir Ulutaş ilk bulguları şöyle açıklamıştı:

“İlk bulgulara göre, elektrik tesisatında ve koruma ekipmanlarında paslanma gözlemlenmiş olup, elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür. Yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı anlaşılmaktadır.”

Ne olmuştu?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinin bahçesindeki havuzda oluşan arıza için makine dairesini kontrol etmek istedi ve o sırada elektrik akımına kapıldı.

48 yaşındaki Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ağır yaralanan Zeyrek’in 70 dakika boyunca kalbinin durduğunu söyledi.