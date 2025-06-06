Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hastaneye kaldırıldı: Durumu ağır

Manisa’da evinde elektrik akımına kapılan Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ferdi Zeyrek hastaneye kaldırıldı.

AA’nın aktardığına göre Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Zeyrek’in durumunun ağır olduğunu paylaştı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in, geçirdiği elim kaza sonucu ağır yaralandığı haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Değerli başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum.



Dualarımız seninle Ferdi başkan.