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Yaramazlara biraz batar!

Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hastaneye kaldırıldı: Durumu ağır

Manisa’da evinde elektrik akımına kapılan Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ferdi Zeyrek hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.


Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Zeyrek’in durumunun ağır olduğunu paylaştı.

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