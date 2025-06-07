Özgür Özel: Ferdi Zeyrek'in kalbi 70 dakika sonra çalıştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kaldırıldığı hastanenin önünde konuştu.

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Zeyrek, evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı. Durumu ağır olan belediye başkanı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı.

Özel hastanenin önünde şunları dedi:

* Bugün akşam saat 23.35 sıralarında Ferdi başkanımızı kendi konutunda büyük ihtimalle bir elektrik kaçağı olduğunu tahmin ettiğimiz havuzun motorundaki bir arızaya müdahale ederken suya elektrik kaçağı olduğundan dolayı elektrik çarpmasıyla karşı karşıya kaldı. Önce bir ses geliyor. Sonra ailesi koşuyor şartelleri indiriyor. Hızla 112’ye haber veriyorlar. Beş-altı dakika içinde ambulans geliyor. Durmuş olan kalbine kalp masajıyla başlıyorlar. Dakikalarca kalp masajı yapıyorlar. Sonra buraya geliyorlar.

* Ambulansın ulaştığı andan itibaren doğru bir kalp masajı ve suni solunum yapıldığı için beynine oksijen gittiğini, 70 dakika süreyle yapılan müdahalenin ilk altı-yedi dakikası dışında beynine oksijen gitmiş olduğunu ümit ediyoruz. 70 dakika sonra nabzı geriye geldi kalbi atmaya başladı. Şu anda kalbi oldukça iyi atıyor, destek olmadan atıyor.

* Hepimizin ümidi bir mucizenin gerçekleşmesi. Aslında mucize 70 dakika sonra bir kalbin çalışmasıyla gerçekleşti.. Ama Ferdi başkanımızın beyin fonksiyonlarında bir hasar oluştu oluşmadı o bir süre sonra belli olacak.

* Burada sessizce dua etmekten başka yapacağımız bir şey yok. Hepimiz Ferdi kardeşimizi çok seviyoruz. Hepimiz büyük bir şokun içindeyiz. Onu bir kaybettik geri bulmayı ümit ediyoruz. Çok zor dakikalar yaşıyoruz hep beraber.