Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisi sürüyor

Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in sağlık durumuna ilişkin hastanenin başhekimi İsmet Topçu bilgi verdi: “Diyaliz benzeri bir tedavi sistemi kurduk.”

Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu (ortada). Fotoğraf: AA

Dün gece, evinde elektrik akımına kapılan Zeyrek’in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde devam ediyor.

Topçu, Zeyrek’in gece evindeki havuz motorunun içindeki suda, elektrik kaçağından kaynaklanan elektrik çarpması nedeniyle hastaneye getirildiğini belirtti.

Zeyrek’in hastaneye getirildiğinde kalbinin durduğunu, daha sonra yapılan müdahaleyle kalp ritminde dönüş olduğunu ifade eden Topçu şunları söyledi:

“Bu dönüş kaliteli bir dönüştü. Yani vücutta tansiyon oluşturabilecek, kalpte atım oluşturabilecek bir dönüştü. Sonrasında kendisini vakit kaybetmeden yoğun bakıma aldık. Yoğun bakım sırasında tansiyon oluşturması için ilaçlarla destekler devam etti.”

Topçu, tedavinin kolaylaştırılması için daha ileri bir tedavi yöntemi uyguladıklarını belirterek şöyle devam etti:

* ECMO dediğimiz, vücuttaki kanın vücut dışında oksijenlenmesi ve tekrar kana verilmesi esasına dayanan bir yöntem uygulanmaya karar verildi. Bunun için İzmir Şehir Hastanesinden eksik olan malzemeler temin edildi.

* Sabaha karşı 5.00-5.30 arasında uygulama başladı. Bu uygulamadan sevindirici şekilde iyi yanıt alındı.

* Ama geldiğinden bu yana, bu canlandırma süreci boyunca farklı organlarda hasarlar oluşabiliyordu. Bunlardan birisi de böbrekti. İdrar çıkışlarının yeterli olmaması nedeniyle yatak başına yoğun bakımda uygulanabilen diyaliz benzeri bir tedavi sistemi kurduk. Şimdi aldığım bilgilere göre, son iki saat içinde idrar çıkışlarında da iyileşme olduğu bildirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Zeyrek’in tedavi sürecine katkı sunanlara teşekkür etti.