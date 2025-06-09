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Yaramazlara biraz batar!

Hastaneden Ferdi Zeyrek açıklaması: Ani kalp durması nedeniyle vefat etti

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Ferdi Zeyrek’in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi.

Fotoğraf:AA

48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Topçu, hastane önünden açıklama yaptı:

“Bugün saat 17.05 itibariyle tüm müdahalelere rağmen dönemeyen kardiyak arrest (ani kalp durması) nedeniyle sayın başkanımız vefat etti. Kendisini kaybetmiş bulunmaktayız. Ben kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.”

Ne olmuştu?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinin bahçesindeki havuzda oluşan arıza için makine dairesini kontrol etmek istedi ve o sırada elektrik akımına kapıldı.

48 yaşındaki Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ağır yaralanan Zeyrek’in 70 dakika boyunca kalbinin durduğunu söyledi.

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