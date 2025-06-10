Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlandı

Evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede 48 yaşında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenazesi Manisa’da toprağa verildi.

Fotoğraflar: CHP

Evindeki havuzun motorunu kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan, 70 dakikalık müdahaleyle kalbi yeniden çalıştırılan Zeyrek, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Zeyrek’in cenazesi bugün üzerinde Türk bayrakları ve taraftarı olduğu Manisaspor’un bayrağının asıldığı cenaze aracıyla belediye binasının önüne getirildi.

Belediye binasına, çevredeki reklam panolarına, sokak aralarındaki posterler üzerine ‘yastayız’ yazılı Zeyrek’in fotoğrafı asıldı.

Belediyedeki törene Zeyrek’in annesi, eşi, kızları ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le birlikte CHP’liler ve çeşitli partilerden milletvekilleri, belediye başkanları, temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, törende gözyaşlarıyla yaptığı konuşmada, eşinin Manisa sevdalısı olduğunu, gecesini gündüzüne katıp “Yapacak çok işim var” dediğini anlattı.

Zeyrek, “16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep diyordu ki “Nurcan dik dur üç tane çocuğumuz var.” Ben ona sözümü verdim bugün, hep dik duracağım, onun kalbi bende” dedi.

Özel, altı yaşından beri hep kürsüye çıkıp konuşmasına karşın en zor konuşmasının bu olduğunu söyledi.

Zeyrek’in kendisine “Yüküm ağır, memleketi emanet ettin gittin” dediğini söyleyen Özel, şöyle konuştu:

“Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa’yı emanet etti gitti. Ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu. Onun kadar çok sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biridir. Mesela hitabeti iyi değildir, kürsüsü. Ama konuşmaya başlayınca o kadar samimidir ki, dinleyen ağzının içine düşer. Bir sohbet edip, bir elini sıkıp da yüreğini kazanmadığı bir kişi yok.”

Oğlunun vefat haberi üzerine fenalaşan ve camiye sağlık ekipleri eşliğinde sedyede getirilen anne Gülten Zeyrek, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü, dua etti.

Eşi Nurcan, 18 yaşındaki kızı Nehir ve yedi yaşındaki ikizleri Elif ve Zeynep Zeyrek de tabuta sarıldı.

Fotoğraf: AA

Zeyrek’in cenazesi, belediye binası önündeki törenin ardından Hatuniye Camisi’ne getirildi.

Hatuniye Camisi’nde öğle namazında dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Zeyrek’in naaşı vatandaşlar tarafından omuzlarda Cumhuriyet Meydanı’na taşındı. Özel, yol boyunca tabuta omuz verdi.

Namazın ardından Zeyrek’in naaşı, üzerinde Türk bayrağı ve taraftarı olduğu Manisaspor bayrağının yer aldığı cenaze aracına taşındı.

Çatal Mezarlığı’na götürülen cenaze aracına vatandaşlar yürüyerek eşlik etti, araca karanfil attı.

Zeyrek’in naaşı, Çatal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Defin sırasında Özel, Zeyrek’in mezarına indi.