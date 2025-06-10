Ferdi Zeyrek'e veda: Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e belediye binası önünde veda töreni düzenlendi. Törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı.

Fotoğraflar: AA

Evindeki havuzun motorunu kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan, 70 dakikalık müdahaleyle kalbi yeniden çalıştırılan Zeyrek dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Sabah saatlerinde Zeyrek’in naaşı hastaneden alındı. Nakil aracına Özel de eşlik etti. Cenaze ardından veda töreni için Manisa Büyükşehir Belediyesi önüne getirildi.

‘Sözümü tutacağım’

Törende söz alan Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek şunları söyledi:

“O çok inançlı bir adamdı gecesini gündüze katmadan ‘Yapacak çok işim var’ diyordu.

Ferdi Zeyrek'e veda



Nurcan Zeyrek: ‘Yapacak çok işim var’ diyordu



Özgür Özel: O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu, o gidince ne yapacağız bilmiyorumhttps://t.co/2Osr6ITHjW pic.twitter.com/VjSeBWoHTn — Diken (@DikenComTr) June 10, 2025

16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki ‘Nurcan dik dur; üç çocuğumuz var’. Ben bugün ona sözümü verdim, hep dik duracağım, onun kalbi hep bende.

Sizlerden helallik istiyorum, o çok inançlı bir adamdı çünkü. Üç yavrum var sözümü tutacağım onlara hem anne hem baba olacağım ama biliyorum ki bütün Türkiye’nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun.

‘Şimdi bizim yükümüz ağır, Manisa’yı emanet etti gitti’

Ardından söz alan Özel’se konuşmasını ağlayarak yaptı:

“Altı yaşımdan beri elimde mikrofon var. Herhalde en zoru şimdiye kadarki konuşmam. Grup toplantısında Manisa seçimini anlatmıştım; ‘Abi bir daha anlat, güzel anlatıyorsun’ diyordu.

Deniz Baykal 2009’da belediye başkan adayımız rahatsızlanıp çekilince 40 gün kala Manisa’ya ‘Aday ol dedi’ bana. Ben de ‘O seçim çoktan gitti, çok geciktik’ dedim. Bir öncekisi ‘Alamayız orayı’ dedi; dedi ki ‘Alırsın’… ‘Genel başkanım, bir önceki seçimde oyumuz yüzde 6’ dedim. ‘Sen alacaksın’ dedi.

Bu seçimde değil ama Manisa Belediyesi’ni sen alacaksın. Ben alamadım, Ferdi aldı. Bir mucize gerçekleştirdi yüzde 6 alamadığımız şehirde yüzde 60 gerçekleştirdi.

Bana diyordu ki ‘Yüküm ağır, burayı emanet ettin gittin’; şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa’yı emanet etti gitti, ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu, o gidince ne yapacağız bilmiyorum.”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek için belediye önünde düzenlenen törendeyiz. https://t.co/3K04hmRdt8 — Özgür Özel (@eczozgurozel) June 10, 2025

Zeyrek için öğle namazına müteakip Hatuniye Camii’nde cenaze namazı kılınacak.

Ardından Zeyrek Çatal Mezarlığı’na defnedilecek.



