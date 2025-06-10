Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada iki gözaltı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmada iki kişi gözaltına alındı.

Temsilidir. (Fotoğraf: AA)

‘Yeni gözaltı talimatları verilecek’

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Zeyrek, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede 9 Haziran’da vefat etmişti.

Manisa Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu savcılığa ulaştı.

Zeyrek’in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.

Rapora göre olayın meydana geldiği havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ve kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı.

Rapordaki teknik bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği, yeni gözaltı talimatlarının verileceği öğrenildi.

Şüpheliler emniyete götürüldü.