Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili ilk bilirkişi tespitleri: Ek rapor hazırlanacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüyle ilgili ilk bilirkişi raporunun detaylarını açıklandı. Zeyrek ölümüyle ilgili ek bilirkişi raporu hazırlanacak.

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Zeyrek, 6 Haziran’da 23:35 sıralarında evindeki havuzda meydana gelen arızayı kontrol etmek için makine dairesine inmiş, burada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Zeyrek olaydan yaklaşık 65 saat sonra hayatını kaybetmişti.

Manisa başsavcılığınca hazırlanan ilk bilirkişi raporu savcılığa ulaştırıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zeyrek’in ölümüyle ilgili 12 kişinin ifadesinin alındığını ve iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlar bilirkişi raporuna göre ‘havuzun bakımını yapan’ Y.Ö ile ‘kaçak akımı bildirmeyen’ A.S.

ANKA‘nın haberine göre daha kapsamlı bir teknik değerlendirme için ek bir bilirkişi raporu daha hazırlanacağı öğrenildi. Bilirkişi uzmanları bu kapsamda Zeyrek’in konutunda yeniden keşif yapacak.

Tunç’un açıklamasına göre ilk rapordaki tespitler şöyle:

Havuz pompa motoru arızalı.

Binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanı yok.

Tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma var.

Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem var

Havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesi de korozyona uğramış ve arızalı.

Havuz enerji odasının havuza mesafesi uluslararası standartlarda değil.