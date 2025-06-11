Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ferdi Zeyrek soruşturması: Gözaltına alınan iki kişi serbest

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı.

Fotoğraf: AA

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Zeyrek, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede 9 Haziran’da vefat etmişti.


Manisa Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunun ardından iki şüpheli dün akşam gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler, havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ve kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S.’ydi.

İki isim, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

İlk bilirkişi raporu

Bu arada ilk bilirkişi raporunun detayları da açıklanmıştı.

ANKA‘nın haberine göre daha kapsamlı bir teknik değerlendirme için ek bir bilirkişi raporu daha hazırlanacak. Uzmanları bu kapsamda Zeyrek’in konutunda yeniden keşif yapacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamasına göre ilk rapordaki tespitler şöyleydi:

  • Havuz pompa motoru arızalı.
  • Binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanı yok.
  • Tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma var.
  • Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem var
  • Havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesi de korozyona uğramış ve arızalı.
  • Havuz enerji odasının havuza mesafesi uluslararası standartlarda değil.
Ferdi Zeyrek’in ölümüyle ilgili ilk bilirkişi tespitleri: Ek rapor hazırlanacak
Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada iki gözaltı

Ferdi Zeyrek için ‘çarpıldı’ başlığı atan Akit’in önünde protesto: Bu bir paçavradır

Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlandı

Ferdi Zeyrek’e veda: Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı

Yeni Akit ‘liderliği’ bırakmadı: 2019’da medyada 5 bin 515 nefret söylemi

Özgür Özel gözyaşlarıyla anlattı: Manisa o kadar çok şey kaybetti ki

Ferdi Zeyrek’in kızı: Babamın kanını yerde bırakmayın

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

SON HABERLER

ABD'li rapçi Macklemore'un evi soyuldu

‘Macklemore’ diye tanınan ve son dönemde Filistin’e desteğiyle bilinen rapçi Benjamin Hammond Haggerty’in ABD’nin Seattle eyaletindeki evi soyuldu.

Hak ve eşitlik kurumundan eşit olmayan iki karar

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi ve Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği yürütme kurulu üyesi Mustafa Keskin’in Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Tesisleriyle ilgili peş peşe yaptığı iki başvuruda ‘çifte standart’ uyguladı. 