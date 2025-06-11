Ferdi Zeyrek soruşturması: Gözaltına alınan iki kişi serbest

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı.

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Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Zeyrek, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede 9 Haziran’da vefat etmişti.

Manisa Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunun ardından iki şüpheli dün akşam gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler, havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ve kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S.’ydi.

İki isim, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

İlk bilirkişi raporu

Bu arada ilk bilirkişi raporunun detayları da açıklanmıştı.

ANKA‘nın haberine göre daha kapsamlı bir teknik değerlendirme için ek bir bilirkişi raporu daha hazırlanacak. Uzmanları bu kapsamda Zeyrek’in konutunda yeniden keşif yapacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamasına göre ilk rapordaki tespitler şöyleydi: