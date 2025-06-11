Ferdi Zeyrek'in kızı serbest bırakılmalara tepki gösterdi

48 yaşında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı, olayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan bir kişinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi: “Benim ifadem henüz alınmamışken, Yalçın denen o adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?”

Fotoğraf: @denizzeyrek / Instagram

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Zeyrek, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede 9 Haziran’da vefat etmişti.

Manisa Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunun ardından iki şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler, havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ve kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S.’ydi.

İki isim, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zeyrek’in 18 yaşındaki kızı Instagram hesabından şunları yazdı:

“Sorumluluğun ev sahibine ait olduğu söylendi bana. Ama benim babam nereden bilsin kaçak akım rölesi ne demek? Takıldı mı, takılmadı mı? Motor pompası nasıl çalışır, bunu nereden bilsin? Benim babam mimardı, elektrik mühendisi değil.

Ben de avukat değilim, ama size soruyorum: Benim ifadem henüz alınmamışken, Yalçın denen o adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?

İfademizi cuma günü alacaklarmış. Sağ olsunlar, ‘Aile önce toparlansın’ demişler. Ama kimse gelip sormadı: Biz geceleri uyuyabiliyor muyuz?