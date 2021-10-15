Fenomen dizi tırnaklarda: Squid Game manikürü

Netflix’in en çok izlenen içeriği ‘Squid Game‘ çılgınlığı tırnaklara sıçradı.

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Dizide 38 milyon dolarlık ödülü kazanmak için ölümüne yarışan 456 çaresiz insanın mücadelesi anlatılıyor. Ödüle giden yolda çeşitli oyunlar oynayarak ilerlemeye çalışan yarışmacılar, kaybettiklerinde eleniyor bir başka deyişle öldürülüyor.

17 Eylül’de platformda yayınlanan Güney Kore yapımı dizi ilk 28 gününde 111 milyon kullanıcı tarafından izlenerek ‘Bridgerton’ı (82 milyon) tahtından etmişti.

Bu ilginin bir sonucu olarak ‘Squid Game’ pazarı doğması kaçınılmazdı.

Dizide yaışmacıların giydiği Vans beyaz slip-on ayakkabı satışlarında yüzde 7 bin 800 artış görüldü. Netflix de bunu fırsata çevirmek için Squid Game ile ilgili ürünleri sitesinden satmaya başladı.

Dil öğrenme uygulaması Duolingo şirketi dizinin hem yeni başlayanlar hem de Korecesini geliştirmek isteyenlerin ilgisini artırdığını açıkladı. Şirket verilerine göre dizinin gösterime girmesinden iki hafta sonra Britanya’da Korece öğrenmek isteyen yeni kullancıların sayısı yüzde 76 artarken ABD’de bu oran yüzde 40 oldu.

Malezya’da ise bir kuaför salonu ‘Squid Game’ manikürü yapmaya başladı. Kuala Lumpur’daki manikür salonu dizinin dokuz bölümünde öne çıkan görsellerden takma tırnak seti de hazırladı.

Kurdele süslü tabutlardan, maskeli tulumlu muhafızlara, dev robot bebekten başrol oyuncularına diziyle ilgili her şeyin mini versiyonunu tırnaklara boyandı.

Maniqure isimli salonun sahiplerinden Lim Pei Xin her biri el yapımı olan bu tırnakların yapımının çok zor olduğunu anlatarak, ince detayları çizerken nefeslerini tuttuklarını söyledi.

Salonun sitesinden de satılan tırnak setlerine Malezyalıların yanı sıra yurt dışından da müşterilerden de talep olduğu belirtildi.