Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a telefon: 'Tek çözüm diplomatik süreçler'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail saldırılarının ardından İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’la telefonda görüştü.

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İran halkına başsağlığı dileyen Erdoğan, İsrail’in saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu, tüm bölgeyi ateşin içine çekmeyi amaçladığını, ve Netanyahu’nun saldırılarla nükleer müzakere sürecini sabote etmeye teşebbüs ettiğini söyledi.

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarla dünyanın dikkatini Gazze’deki soykırımdan uzaklaştırmaya çalıştığını söyleyen cumhurbaşkanı Türkiye’nin İran’daki nükleer sızıntı ihtimaline ilişkin gelişmeleri yakından izlediğini belirtti.

Erdoğan Pezeşkiyan’a tek çözümün diplomatik süreç olduğunu hatırlattı.

Ne olmuştu?

İsrail dün sabah (13 Haziran) İran’a geniş çaplı hava harekatı başlattı. Başkent Tahran dahil birçok kent vuruldu. 20’si üst düzey komutan, altısı nükleer bilimci en az 78 kişi öldü.

Öldüğü resmen açıklananlar arasında İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve ülkenin en önemli askeri karargahı Hatam el Anbiya’nın komutanı Gülam Ali Reşid de var.

İsrail, saldırının hedefinde İran’ın nükleer programının bulunduğunu bildirdi.

İran da İsrail’e füze saldırısıyla karşılık verdi. İsrail devlet televizyonu KAN saldırılarda üç İsraillinin öldüğünü, 172’sininse yaralandığını duyurdu. Yaralılarının çoğunun durumu hafif.