Ediz Hun'dan tutuklu gençler için çağrı: Derhal serbest bırakılmalı

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ediz Hun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı operasyonlardan sonra başlayan protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan 301 öğrenci için çağrı yaptı.

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Ekrem İmamoğlu ve 51 kişi İBB odaklı soruşturmalarda tutuklanmıştı. Soruşturmaları protesto eylemlerinde de çoğu üniversiteli en az 301 kişi tutuklandı.

Ediz Hun, Instagram hesabında tutuklu gençler için yazdı:

“Ülkemizde yaşanan gelişmeleri derin bir hassasiyetle izliyorum. Cumhuriyetimizin aydınlığında, demokratik bir toplumun temel taşlarından biri düşünce ve ifade özgürlüğüdür.

Gençler, bu ülkenin umudu, yarını ve parlak geleceğidir. Fikirleriyle geleceği şekillendiren gençlerin sesini kesmek, aslında geleceğe engel olmaktır. Gençlerin ifade özgürlüğü güvence altına alınmalı ve tutuklu bulunan gençler derhal serbest bırakılmalıdır.

Sanatın, sanatçının, gençliğin, ifade özgürlüğünün, adil yargılanmanın, hak, hukuk ve adaletin; en önemlisi de Cumhuriyetimizin yanında durmalıyız.”